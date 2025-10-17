Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Reuters: лукашенко намагається відновити контакти з Європою на тлі потепління відносин зі США

17 жовтня 2025, 12:33
Reuters: лукашенко намагається відновити контакти з Європою на тлі потепління відносин зі США

Президент білорусі Олександр лукашенко активізував дипломатичну роботу з Європою, сподіваючись домогтися пом'якшення санкцій.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, високопоставлений білоруський дипломат провів серію зустрічей із європейськими представниками після запрошення Мінська наприкінці вересня. Європейські дипломати розглядають це як спробу білорусі вийти з політичної ізоляції на тлі поліпшення відносин із Вашингтоном за часів Дональда Трампа.

Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич, нині посол при Ватикані, неформально координує контакти Мінська із західноєвропейськими столицями. За словами дипломатів, він передав повідомлення, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію та може брати участь у переговорах між росією та Україною.

Паралельно Мінськ демонструє потепління відносин із США. У вересні лукашенко провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який назвав його «високоповажним лідером». Після цього білорусь звільнила понад 50 політичних в’язнів, а США частково зняли санкції з державної авіакомпанії Belavia.

Однак європейські країни ставляться до ініціатив Мінська з обережністю. Дипломати зазначають, що Білорусь намагається показати, що не повністю підпорядкована москві, але продовжує проводити спільні військові навчання з Росією і пропонує будівництво атомної електростанції для окупованих територій України.

Опозиція закликає не послаблювати санкції. Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська наголосила, що санкції не можна знімати без системних і незворотних демократичних змін у країні. Колишній дипломат Павло Слункін додав, що Лукашенко розраховує на зняття обмежень з експорту калійних добрив і відновлення доступу до портів Балтії, але Литва та Латвія наразі не готові до цього.

БілорусьОлександр ЛукашенкоЄвросоюзСША

