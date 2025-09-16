Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Reuters: росія може зменшити видобуток нафти після ударів по портах та НПЗ

16 вересня 2025, 17:21
Reuters: росія може зменшити видобуток нафти після ударів по портах та НПЗ
ФОТО ASTRA
На рф припадає 9% світового видобутку нафти.

російський нафтопроводний монополіст "Транснефть" попередив виробників, що їм може доведеться скоротити видобуток нафти. Попередження надійшло після атак українських безпілотників на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Київ посилив атаки на російські енергетичні активи з серпня, намагаючись перешкодити воєнним зусиллям москви в Україні та зменшити доходи Кремля, оскільки спроби припинити конфлікт шляхом мирних переговорів зайшли в глухий кут", — вказує агентство.

Там нагадали, що доходи рф від експорту газу та нафти становлять майже третину федерального бюджета, а українські дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів та пошкодили провідні порти рф у Балтійському морі. 

Днями "Транснефть", яка обробляє понад 80% усієї видобутої в росії нафти, обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі. Також там попередили, що зможуть  прийняти менше нафти, якщо інфраструктура зазнає подальших пошкоджень. За словами джерела журналістів, через атаки росія, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою може скоротити видобуток.

Нагадаємо, дрони СБУ атакували найбільший нафтопорт росії. Експорт нафти після атаки зупинили. Орієнтовно, російський бюджет втратив до $41 млн на день.

Також дрони влучили по нафтоперекачувальних станціях "НПС-3", "Андреаполь" і "НПС-7", які живлять порт Усть-Луга.

