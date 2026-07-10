Reuters: росія покриває лише 65% попиту на бензин через удари ЗСУ по НПЗ

Віцепрем'єр Новак визнав, що ситуація "залишається складною".

Виробництво бензину в росії покриває лише близько 65% від сезонного попиту через удари українських безпілотників, які зупинили найбільші нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Reuters.

У піковий літній сезон росія потребує 115–120 тисяч тонн бензину на добу, але щоденно бракує 40–45 тисяч тонн, або близько 35% від необхідного обсягу. Ще у червні щоденний дефіцит становив 25%, тепер він відчутно зріс.

Удари українських дронів вивели з ладу кілька ключових виробників пального – НОРСІ, Омський та Саратовський НПЗ. Уряд росії обговорює заборону експорту дизелю, авіаційного пального та бензину. Водночас москва вже везе паливо з-за кордону: у червні поставки з білорусі досягли місячного рекорду до 6 тисяч тонн бензину на день, а росія "почала" морські перевезення пального з Індії.

Ситуацію публічно визнав віцепрем'єр Олександр Новак, заявивши, що стан справ "залишається складним", а "поточна ситуація на заправних станціях викликає занепокоєння у громадськості". На курорті Анапа порядок у чергах на заправках наводять козаки. Один із них, Юрій Комаров, пояснив ажіотаж зміною звичок покупців: "Раніше люди брали 10 літрів, а тепер заправляють весь бак, про всяк випадок".

За словами галузевих джерел, ринок пального в росії має покращитися у другій половині липня, але лише за умови відсутності нових атак ЗСУ на НПЗ.