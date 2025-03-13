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ПОЛІТИКА

Reuters: росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України

13 березня 2025, 08:59
Reuters: росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України
Стоп росія
Наразі невідомо, чи готовий кремль розпочати переговори з Україною до їх виконання.

кремль заявив, що розгляне пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню в Україні, перш ніж надавати офіційну відповідь. Водночас державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угода може бути укладена протягом кількох днів.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні, у вівторок, США погодилися відновити постачання зброї та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ під час переговорів у Саудівській Аравії висловив готовність підтримати ініціативу щодо припинення вогню. У Кремлі заявили, що ретельно аналізують підсумки цих переговорів і очікують додаткових деталей від Вашингтона.

Марко Рубіо зазначив, що Сполучені Штати очікують позитивної відповіді від Росії. За його словами, якщо Кремль відхилить пропозицію, це дозволить Вашингтону краще зрозуміти його справжні наміри.

"Ось як би ми хотіли бачити ситуацію через кілька днів: жодна зі сторін не веде вогонь – ні ракетами, ні снарядами, ні кулями. І розпочинаються переговори", – заявив Рубіо під час спілкування з журналістами, коли його літак здійснював дозаправку в Ірландії.

Водночас Reuters, посилаючись на джерела, повідомляє, що росія передала США перелік вимог для досягнення угоди про припинення війни та "перезавантаження" відносин між країнами. Наразі невідомо, чи готовий кремль розпочати переговори з Україною до їх виконання.

Експерти кажуть, що вимоги росії, ймовірно, спрямовані не тільки на формування остаточної угоди з Україною, а й на те, щоб стати основою угод з її західними прихильниками.

За останні два десятиліття росія висувала аналогічні вимоги до США - вимоги, які обмежили б спроможність Заходу нарощувати військову присутність у Європі та потенційно дозволили б путіну розширити свій вплив на континенті.

За даними документів уряду США, з якими ознайомилося агентство Reuters, у спробі запобігти, на думку представників американської розвідки, неминучому російському вторгненню високопосадовці адміністрації Байдена взаємодіяли з російськими колегами щодо трьох вимог кремля.

Згідно з документами, вони передбачають заборону на проведення військових навчань силами США та інших країн НАТО на територіях нових членів альянсу, а також заборону на розміщення американських ракет середньої дальності в Європі або в інших місцях у межах досяжності території росії.

З документів випливає, що росіяни також намагалися перешкодити проведенню військових навчань США і НАТО від Східної Європи до Кавказу і Центральної Азії.

"Це ті самі вимоги росії, які висувалися з 1945 року", - сказав Корі Шаке, колишній співробітник Пентагону, який керує дослідженнями зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва. "З урахуванням поведінки адміністрації Трампа в останні тижні європейці не просто бояться, що ми їх кидаємо, вони бояться, що ми приєднаємося до ворога".

СШАвійнаВладімір Путінпереговориросія окупантиМарко Рубіо

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