Reuters: росія використовує бартерні угоди для обходу санкцій та імпорту західних товарів

У рамках бартеру російські підприємства обмінюють пшеницю на китайські автомобілі.

російські компанії дедалі частіше вдаються до бартерних операцій із іншими країнами, намагаючись обійти західні санкції, які впливають на економіку агресора.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними агентства, у рамках бартеру російські підприємства обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали та побутову техніку. Такі угоди дозволяють уникати міжнародних грошових транзакцій і ризику вторинних санкцій.

В одній із зафіксованих транзакцій китайські автомобілі були куплені за юані, після чого російський партнер розрахувався зерном у рублях, обмінявши його на транспортні засоби. У інших угодах метал поставлявся в Китай в обмін на машини або послуги. Одна з бартерних угод була укладена з Пакистаном.

Reuters зазначає, що попри спроби росії налагодити торгівлю з Китаєм та Індією, бартер демонструє, наскільки війна в Україні спотворила звичайні торгові відносини країни. Санкції Заходу, включно з відключенням російських банків від SWIFT, змушують китайські банки уникати прямих розрахунків з рф, що й підштовхує до бартеру.

Міністерство економіки рф навіть опублікувало посібник із міжнародних бартерних операцій, радячи підприємствам використовувати цей метод для обходу санкцій, а також пропонувало створити торгівельну платформу для обміну товарами.

За даними Reuters, минулого місяця китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. планувала обмінювати сталеві та алюмінієві сплави на суднові двигуни. Всього агентству вдалося ідентифікувати щонайменше вісім таких транзакцій.

Експерти зазначають, що зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій та проблем з ліквідністю партнерів, і, ймовірно, ця практика буде поширюватися далі.

російська митна служба підтвердила наявність бартерних операцій із різними країнами, проте заявила, що їхній обсяг залишається незначним порівняно з загальною зовнішньою торгівлею.