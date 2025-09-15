Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters: росія використовує бартерні угоди для обходу санкцій та імпорту західних товарів

15 вересня 2025, 13:56
Reuters: росія використовує бартерні угоди для обходу санкцій та імпорту західних товарів
Джерело: glavcom
У рамках бартеру російські підприємства обмінюють пшеницю на китайські автомобілі.

російські компанії дедалі частіше вдаються до бартерних операцій із іншими країнами, намагаючись обійти західні санкції, які впливають на економіку агресора.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними агентства, у рамках бартеру російські підприємства обмінюють пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали та побутову техніку. Такі угоди дозволяють уникати міжнародних грошових транзакцій і ризику вторинних санкцій.

В одній із зафіксованих транзакцій китайські автомобілі були куплені за юані, після чого російський партнер розрахувався зерном у рублях, обмінявши його на транспортні засоби. У інших угодах метал поставлявся в Китай в обмін на машини або послуги. Одна з бартерних угод була укладена з Пакистаном.

Reuters зазначає, що попри спроби росії налагодити торгівлю з Китаєм та Індією, бартер демонструє, наскільки війна в Україні спотворила звичайні торгові відносини країни. Санкції Заходу, включно з відключенням російських банків від SWIFT, змушують китайські банки уникати прямих розрахунків з рф, що й підштовхує до бартеру.

Міністерство економіки рф навіть опублікувало посібник із міжнародних бартерних операцій, радячи підприємствам використовувати цей метод для обходу санкцій, а також пропонувало створити торгівельну платформу для обміну товарами.

За даними Reuters, минулого місяця китайська компанія Hainan Longpan Oilfield Technology Co. планувала обмінювати сталеві та алюмінієві сплави на суднові двигуни. Всього агентству вдалося ідентифікувати щонайменше вісім таких транзакцій.

Експерти зазначають, що зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій та проблем з ліквідністю партнерів, і, ймовірно, ця практика буде поширюватися далі.

російська митна служба підтвердила наявність бартерних операцій із різними країнами, проте заявила, що їхній обсяг залишається незначним порівняно з загальною зовнішньою торгівлею.

Китайторгівлясанкціі проти росії

Останні матеріали

Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється