Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters: росія витратить щонайменше 10 років на запуск і збільшення поставок газу в Китай

07 жовтня 2025, 18:43
Reuters: росія витратить щонайменше 10 років на запуск і збільшення поставок газу в Китай
Фото: Економічна правда
Газопровід має пролягти через Монголію і постачати до 50 млрд кубометрів газу щорічно з арктичного Ямалу.

росія потребує мінімум п’ять років на будівництво газопроводу до Китаю і ще стільки ж, щоб збільшити обсяги поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Гендиректор "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що під час візиту владіміра путіна до Китаю минулого місяця підписано юридично зобов’язуючий меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Reuters наголошує, що ключові умови угоди поки не узгоджено. Газопровід має пролягти через Монголію і постачати до 50 млрд кубометрів газу щорічно з арктичного Ямалу.

Джерела в галузі повідомляють, що за умови підписання угоди наступного року, будівництво та старт поставок займе близько п’яти років. Ще п’ять років потрібно для нарощування обсягів, і до 2034–2035 років газопровід не досягне половини своєї пропускної здатності.

Аналітики Оксфордського інституту енергетичних досліджень прогнозують, що перші поставки можуть початися наприкінці 2030 або 2031 року, а значне збільшення обсягів відбудеться до 1 січня 2035 року.

"Сила Сибіру-2"КитайгазРосія

Останні матеріали

Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється