Reuters: росія витратить щонайменше 10 років на запуск і збільшення поставок газу в Китай

Газопровід має пролягти через Монголію і постачати до 50 млрд кубометрів газу щорічно з арктичного Ямалу.

росія потребує мінімум п’ять років на будівництво газопроводу до Китаю і ще стільки ж, щоб збільшити обсяги поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Гендиректор "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що під час візиту владіміра путіна до Китаю минулого місяця підписано юридично зобов’язуючий меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Reuters наголошує, що ключові умови угоди поки не узгоджено. Газопровід має пролягти через Монголію і постачати до 50 млрд кубометрів газу щорічно з арктичного Ямалу.

Джерела в галузі повідомляють, що за умови підписання угоди наступного року, будівництво та старт поставок займе близько п’яти років. Ще п’ять років потрібно для нарощування обсягів, і до 2034–2035 років газопровід не досягне половини своєї пропускної здатності.

Аналітики Оксфордського інституту енергетичних досліджень прогнозують, що перші поставки можуть початися наприкінці 2030 або 2031 року, а значне збільшення обсягів відбудеться до 1 січня 2035 року.