Reuters: Сирія готова скоротити імпорт нафти з рф заради зняття санкцій США

Дамаск може суттєво скоротити закупівлі російської нафти, оскільки прагне домогтися пом’якшення американських обмежень.

Сирія готова різко скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів зі Сполученими Штатами про пом'якшення санкцій та виключення країни зі списку держав-спонсорів тероризму.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, останніми місяцями високопосадовці Сирії повідомили американській стороні про готовність значно зменшити закупівлі російської нафти. Це питання обговорюється в контексті можливого виключення Дамаска зі списку держав-спонсорів тероризму, в якому країна перебуває вже багато років.

Такий крок означав би суттєву зміну енергетичної політики Сирії. Попри політичне зближення із Заходом, країна досі значною мірою залежить від постачання російської нафти.

Джерела Reuters зазначають, що Вашингтон офіційно не висував скорочення імпорту російської нафти як обов'язкову умову для скасування санкцій. Водночас американські чиновники дали зрозуміти сирійським колегам, що відмова від російської сировини підвищить шанси на швидке й безперешкодне виключення Сирії зі списку держав-спонсорів тероризму.

Як зазначає сирійський аналітик Арабського центру сучасних досліджень Наввар Сабан, швидко замінити російську нафту буде непросто, оскільки це може спричинити дефіцит пального або збільшити витрати на імпорт.

Водночас, за його словами, США дедалі активніше намагаються послабити економічний вплив рф в Сирії після втрати москвою частини своїх політичних позицій у країні.