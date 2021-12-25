Ревакцинація проти COVID-19. У МОЗ розповіли, як вона відбуватиметься
Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю "Суспільному", пише "Громадське".
За його словами, людина, яка отримала щеплення у 2021 році, має через рік звернутися до пункту щеплення та центру вакцинації населення й отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.
"При цьому вона (людина - ред.) може обрати інший тип вакцини, який використовувався під час першого щеплення", - пояснив він.
За його словами, в Україну може приїхати будь-яка вакцина: AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson тощо. Точний графік постачання препарату за механізмом Covax буде відомий у першому кварталі 2022 року.
"Враховуючи поточні залишки, у нас є законтрактовано або вже гарантовано надходження для вакцинації принаймні 70% населення України повноцінною ревакцинацією двома дозами", - запевнив він.
Нагадаємо, що центри та пункти вакцинації населення від COVID-19 не працюватимуть в Україні 1 і 2 січня 2022 року.
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