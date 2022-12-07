Революційний крок: в Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку "Дія" без пластикового аналога

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 7 грудня.

Тепер, коли людина отримує водійські посвідчення, вона може відмовитися від пластику і використовувати тільки цифрові документи. Однак будь-якої миті можна буде замовити пластикові права та отримати їх поштою (вони знадобляться, наприклад, для керуванням авто за кордоном).

Постанова набуде чинності 14 грудня.

Нагадаємо, що в Україні із серпня змінили порядок отримання водійського посвідчення. Майбутні водії можуть обрати автошколу, прослухати там теоретичний курс лекцій та отримати свідоцтво про проходження теоретичної підготовки. Воно діятиме один рік. Внутрішнього теоретичного іспиту більше не буде. Його водії складатимуть у будь-якому сервісному центрі МВС. Для практичних занять можна обрати будь-яку автошколу в бажаному місті. А після навчання — скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке буде чинним два роки. Потім у будь-якому сервісному центрі МВС можна буде скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.