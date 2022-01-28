Рейтинг Forbes Україна: Київстар увійшов до першої десятки найкращих роботодавців

За результатами 2021 року Київстар увійшов до першої десятки рейтингу Forbes Україна та Work.ua «50 кращих роботодавців України». Найвищі оцінки компаніям отримала в категоріях «умови праці», «лояльність співробітників», «соціальний пакет» та «інформаційна відкритість»

Компанія Київстар увійшла до першої десятки найкращих роботодавців за рейтингом Forbes Україна та Work.ua у 2021 році.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар.

«За результатами 2021 року Київстар увійшов до першої десятки рейтингу Forbes Україна та Work.ua «50 кращих роботодавців України». Найвищі оцінки компаніям отримала в категоріях «умови праці», «лояльність співробітників», «соціальний пакет» та «інформаційна відкритість»», - йдеться у повідомленні.

За словами директора з управління персоналом і розвитку організації Київстар Оксани Олійник, компанія після стабілізації та оперативного занурення в нові умови життя почала вибудовувати нові найбільш ефективні сьогодні процедури та алгоритми організації праці. «Ми затвердили гібридну модель роботи, а перед цим реалізували низку важливих стратегічних проєктів: бізнес-трансформація команди; автоматизація HR-процесів; розширення програми добробуту співробітників тощо. Попереду – не менш цікаві задачі, зокрема, трансформація культури компанії», - розповіла вона.

Як зазначили у пресслужбі, гібридний формат роботи для київстарівців передбачає 4 варіанти: робота в офісах і на об’єктах по всій Україні та частково чи повністю віддалена робота. За результатами опитування колективу, 84% співробітників вказали, що вони підтримують продовження роботи у гібридному форматі після завершення карантину. 46% - що для них важлива фінансова економія, яку вони отримують, працюючи віддалено. Однак, за інформацією оператора, попри надання можливості своїм співробітникам працювати дистанційно, торік компанія оновила свої офіси, сучасні та затишні коворкінги оснащено відповідно до карантинних вимог.

Серед плюсів роботи у Київстар, який теж допомог вивести компанію на чільні позиції у рейтингу, - соціальний пакет у Київстар. Йдеться про матеріальну винагороду (зарплату, премію, матеріальну допомогу на оздоровлення) та мотиваційну програму, що має такі напрямки, як турбота про здоров’я та емоційний баланс, навчання, забезпечення добробуту тощо. У пресслужбі зауважили, що соціальні активності телеком-оператора розраховані не лише на співробітників, але й на їхні сім’ї: від програми медичного страхування для рідних за корпоративними тарифами до забезпечення мобільним зв’язком на пільгових умовах та участі у корпоративних заходах.

Крім цього, Київстар як відповідальний роботодавець, продовжує реалізовувати проєкти, спрямовані на розвиток та покращення умов на ринку праці. Програма стажування Київстар Returnship, що запроваджена компанією для спеціалістів з великою перервою в стажі, покликана привернути увагу до проблеми вікової дискримінації щодо кандидатів.

Рейтинг роботодавців складався за схемою, коли на 60% брались до уваги анкети співробітників, ще по 20% - оцінки експертів з пошуку роботи та інформація з відкритих джерел. Оцінювались роботодавці за 23 показниками, об’єднаних у 8 критеріїв: лояльність (20%), винагорода (20%), умови праці (20%), соціальний пакет (10%), інформаційна відкритість (10%), можливість до розвитку (5%), відчуття захисту (5%), інші фактори (10%).