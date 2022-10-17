Рейтинг WTA оновився: Костюк, Цуренко і Ястремська втратили позиції, Калініна піднялася на 2 рядки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила рейтинг спортсменок станом на 17 жовтня.

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Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна завдяки виходу до чвертьфіналу на турнірі WTA у Румунії піднялася на 2 позиції і посідає у світовій класифікації 43-є місце, передає Укрінформ. Втратили позиції Марта Костюк - 58-е місце (-2 рядки), Леся Цуренко - 98-а (-1), Даяна Ястремська - 99-а (-5). Дар'я Снігур - 116-а (+1), Катерина Байндл - 151-а (-18). Еліна Світоліна, яка не виступала з березня і минулого тижня стала мамою, посідає 230-є місце (-66). Рейтинг WTA очолює Іга Швьонтек із Польщі. Другою "ракеткою" світу залишається Онс Жабер із Тунісу, на третьому місці - естонка Анетт Контавейт.

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