СПОРТ НОВИНИЖіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила рейтинг спортсменок станом на 17 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинг WTA оновився: Костюк, Цуренко і Ястремська втратили позиції, Калініна піднялася на 2 рядки
Фото: з вільних джерел
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна завдяки виходу до чвертьфіналу на турнірі WTA у Румунії піднялася на 2 позиції і посідає у світовій класифікації 43-є місце, передає Укрінформ.
Втратили позиції Марта Костюк - 58-е місце (-2 рядки), Леся Цуренко - 98-а (-1), Даяна Ястремська - 99-а (-5).
Дар'я Снігур - 116-а (+1), Катерина Байндл - 151-а (-18).
Еліна Світоліна, яка не виступала з березня і минулого тижня стала мамою, посідає 230-є місце (-66).
Рейтинг WTA очолює Іга Швьонтек із Польщі. Другою "ракеткою" світу залишається Онс Жабер із Тунісу, на третьому місці - естонка Анетт Контавейт.
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17 10 2022 10:59 МЕДІА
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