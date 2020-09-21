Рейтинг "Євросолідарності" зростає, у "Слуги Народу" він падає, у "Голосу" — на рівні статистичної похибк
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Громадське".
Так, у рейтингу партій серед тих українців, які визначилися з вибором, "Слуга Народу" лідирує з 21,5%.
Далі йдуть:
- 17,8% — "Європейська Солідарність";
- 16,3% — "Опозиційна платформа — за життя";
- 8,7% — "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
- 6,3% — Радикальна партія Олега Ляшка;
- 4,1% — "Партія Шарія";
- 4% — "Сила і Честь";
- 3,3% — "Свобода";
- 3,1% — "Громадянська позиція";
- 2,8% — "Українська стратегія Гройсмана";
- 2,6% — "УДАР";
- 1,9% — "За Майбутнє";
- 1,8% — "Самопоміч";
- 1,8% — "Опозиційний блок";
- 1,3% — "Голос";
- 1% — "ПроПозиція";
- 0,8% — "Національний корпус";
- 0,9% — за інші партії.
Таким, чином, якби відбулись вибори до парламенту, туди пройшли б "Слуга Народу", "Євросоладарність", ОПЗЖ, "Батьківщина", партія Ляшка. Шанси б на це також мали "Партія Шарія" та "Сила і Честь".
У порівнянні з квітневим опитування КМІС рейтинг "Слуги Народу" обвалився на 11,1%, натомість у "Євросоладірності" — збільшився на 2,6%. Серед серйозних змін — рейтинг "Батьківщини" впав на 3,3%, а у партії Ляшка — збільшився на 3,6%.
Водночас слід враховувати статистичну похибку, яка не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%. Тобто результати можуть коливатися на ці цифри в той чи інший бік.
Свідчить опитування КМІС і про те, що зростає й президентський рейтинг Петра Порошенка, хоча безсумнівним лідером симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський.
Рейтинг (серед тих, хто визначився) можливих кандидатів у президенти виглядає так:
- Володимир Зеленський — 31,8%;
- Петро Порошенко — 18,9%;
- Юрій Бойко — 13,3%;
- Юлія Тимошенко — 9,8%;
- Ігор Смешко — 6,8%;
- Олег Ляшко — 6%;
- Анатолій Гриценко — 4,9%;
- Олександр Вілкул — 2,3%;
- Інші кандидати — 6,1%.
У порівнянні с квітневим опитуванням рейтинг Зеленського знизився на майже 11%. У Порошенка зріс на 4%. Раніше ми розповідали про інше опитування, яке свідчить про різкий обвал рейтингу президента.
Опитування проводилося з 12 до 16 вересня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, в ньому взяли участь 2 000 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але не включає жителів окупованих територій.
Нагадаємо, що 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.
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