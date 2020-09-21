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Рейтинг "Євросолідарності" зростає, у "Слуги Народу" він падає, у "Голосу" — на рівні статистичної похибк

У порівнянні с квітневим опитуванням рейтинг Зеленського знизився на майже 11%
Владна партія "Слуга Народу" залишається найпопулярнішою силою в Україні, але її рейтинг падає, натомість зростає підтримка партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".
Рейтинг "Євросолідарності" зростає, у "Слуги Народу" він падає, у "Голосу" — на рівні статистичної похибк Фото: Макс Левин

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Громадське".

Так, у рейтингу партій серед тих українців, які визначилися з вибором, "Слуга Народу" лідирує з 21,5%.

Далі йдуть:

  1. 17,8% — "Європейська Солідарність";
  2. 16,3% — "Опозиційна платформа — за життя";
  3. 8,7% — "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";
  4. 6,3% — Радикальна партія Олега Ляшка;
  5. 4,1% — "Партія Шарія";
  6. 4% — "Сила і Честь";
  7. 3,3% — "Свобода";
  8. 3,1% — "Громадянська позиція";
  9. 2,8% — "Українська стратегія Гройсмана";
  10. 2,6% — "УДАР";
  11. 1,9% — "За Майбутнє";
  12. 1,8% — "Самопоміч";
  13. 1,8% — "Опозиційний блок";
  14. 1,3% — "Голос";
  15. 1% — "ПроПозиція";
  16. 0,8% — "Національний корпус";
  17. 0,9% — за інші партії.

Таким, чином, якби відбулись вибори до парламенту, туди пройшли б "Слуга Народу", "Євросоладарність", ОПЗЖ, "Батьківщина", партія Ляшка. Шанси б на це також мали "Партія Шарія" та "Сила і Честь".

У порівнянні з квітневим опитування КМІС рейтинг "Слуги Народу" обвалився на 11,1%, натомість у "Євросоладірності" — збільшився на 2,6%. Серед серйозних змін — рейтинг "Батьківщини" впав на 3,3%, а у партії Ляшка — збільшився на 3,6%.

Водночас слід враховувати статистичну похибку, яка не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%. Тобто результати можуть коливатися на ці цифри в той чи інший бік.

Свідчить опитування КМІС і про те, що зростає й президентський рейтинг Петра Порошенка, хоча безсумнівним лідером симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський.

Рейтинг (серед тих, хто визначився) можливих кандидатів у президенти виглядає так:

  1. Володимир Зеленський — 31,8%;
  2. Петро Порошенко — 18,9%;
  3. Юрій Бойко — 13,3%;
  4. Юлія Тимошенко — 9,8%;
  5. Ігор Смешко — 6,8%;
  6. Олег Ляшко — 6%;
  7. Анатолій Гриценко — 4,9%;
  8. Олександр Вілкул — 2,3%;
  9. Інші кандидати — 6,1%.

У порівнянні с квітневим опитуванням рейтинг Зеленського знизився на майже 11%. У Порошенка зріс на 4%. Раніше ми розповідали про інше опитування, яке свідчить про різкий обвал рейтингу президента.

enlightened Опитування проводилося з 12 до 16 вересня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, в ньому взяли участь 2 000 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але не включає жителів окупованих територій.

Нагадаємо, що 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.

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21 09 2020 16:30
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