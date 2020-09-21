Рейтинг "Євросолідарності" зростає, у "Слуги Народу" він падає, у "Голосу" — на рівні статистичної похибк

У порівнянні с квітневим опитуванням рейтинг Зеленського знизився на майже 11%

Владна партія "Слуга Народу" залишається найпопулярнішою силою в Україні, але її рейтинг падає, натомість зростає підтримка партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Громадське".

Так, у рейтингу партій серед тих українців, які визначилися з вибором, "Слуга Народу" лідирує з 21,5%.

Далі йдуть:

17,8% — "Європейська Солідарність"; 16,3% — "Опозиційна платформа — за життя"; 8,7% — "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"; 6,3% — Радикальна партія Олега Ляшка; 4,1% — "Партія Шарія"; 4% — "Сила і Честь"; 3,3% — "Свобода"; 3,1% — "Громадянська позиція"; 2,8% — "Українська стратегія Гройсмана"; 2,6% — "УДАР"; 1,9% — "За Майбутнє"; 1,8% — "Самопоміч"; 1,8% — "Опозиційний блок"; 1,3% — "Голос"; 1% — "ПроПозиція"; 0,8% — "Національний корпус"; 0,9% — за інші партії.

Таким, чином, якби відбулись вибори до парламенту, туди пройшли б "Слуга Народу", "Євросоладарність", ОПЗЖ, "Батьківщина", партія Ляшка. Шанси б на це також мали "Партія Шарія" та "Сила і Честь".

У порівнянні з квітневим опитування КМІС рейтинг "Слуги Народу" обвалився на 11,1%, натомість у "Євросоладірності" — збільшився на 2,6%. Серед серйозних змін — рейтинг "Батьківщини" впав на 3,3%, а у партії Ляшка — збільшився на 3,6%.

Водночас слід враховувати статистичну похибку, яка не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%. Тобто результати можуть коливатися на ці цифри в той чи інший бік.

Свідчить опитування КМІС і про те, що зростає й президентський рейтинг Петра Порошенка, хоча безсумнівним лідером симпатій українців залишається чинний президент Володимир Зеленський.

Рейтинг (серед тих, хто визначився) можливих кандидатів у президенти виглядає так:

Володимир Зеленський — 31,8%; Петро Порошенко — 18,9%; Юрій Бойко — 13,3%; Юлія Тимошенко — 9,8%; Ігор Смешко — 6,8%; Олег Ляшко — 6%; Анатолій Гриценко — 4,9%; Олександр Вілкул — 2,3%; Інші кандидати — 6,1%.

У порівнянні с квітневим опитуванням рейтинг Зеленського знизився на майже 11%. У Порошенка зріс на 4%. Раніше ми розповідали про інше опитування, яке свідчить про різкий обвал рейтингу президента.

Опитування проводилося з 12 до 16 вересня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, в ньому взяли участь 2 000 респондентів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, але не включає жителів окупованих територій.

Нагадаємо, що 56% вважають, що після виборів ситуація у їхньому населеному пункті не зміниться.