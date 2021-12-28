Режисер "Гри в кальмара" веде перемовини з Netflix про третій сезон серіалу

Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону

Південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок веде перемовини зі стримінговим сервісом Netflix про зйомки третього сезону серіалу "Гра в кальмара".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

«Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону», - сказав Кван Дон Хьок.

Він додав, що перемовини мають завершитися найближчим часом.

Зазначається, що це перший раз, коли режисер натякнув на можливість третього сезону мінісеріалу "Гра в кальмара".

«Гра в кальмара» — південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Він включає дев'ять епізодів та розповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки тут смертельні.

Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок заявив, що найпопулярніший серіал в історії стримінгового сервісу Netflix "Гра в кальмара" матиме другий сезон.