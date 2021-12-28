НОВИНИПівденнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок веде перемовини зі стримінговим сервісом Netflix про зйомки третього сезону серіалу "Гра в кальмара".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Режисер "Гри в кальмара" веде перемовини з Netflix про третій сезон серіалу
Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
«Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону», - сказав Кван Дон Хьок.
Він додав, що перемовини мають завершитися найближчим часом.
Зазначається, що це перший раз, коли режисер натякнув на можливість третього сезону мінісеріалу "Гра в кальмара".
«Гра в кальмара» — південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Він включає дев'ять епізодів та розповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки тут смертельні.
Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок заявив, що найпопулярніший серіал в історії стримінгового сервісу Netflix "Гра в кальмара" матиме другий сезон.
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28 12 2021 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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