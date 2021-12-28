Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Режисер "Гри в кальмара" веде перемовини з Netflix про третій сезон серіалу

Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону
Південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок веде перемовини зі стримінговим сервісом Netflix про зйомки третього сезону серіалу "Гра в кальмара".
Режисер "Гри в кальмара" веде перемовини з Netflix про третій сезон серіалу Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
 
«Я веду перемовини з Netflix щодо другого сезону ("Гра в кальмара" – ред.), а також третього сезону», - сказав Кван Дон Хьок.
 
Він додав, що перемовини мають завершитися найближчим часом.
 
Зазначається, що це перший раз, коли режисер натякнув на можливість третього сезону мінісеріалу "Гра в кальмара".
 
«Гра в кальмара» — південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Він включає дев'ять епізодів та розповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки тут смертельні.
 
Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця південнокорейський режисер і сценарист Кван Дон Хьок заявив, що найпопулярніший серіал в історії стримінгового сервісу Netflix "Гра в кальмара" матиме другий сезон.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2021 12:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.