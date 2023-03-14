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Резніков напередодні чергового Рамштайну провів розмову з очільником Пентагону

14 березня 2023, 11:00
Резніков напередодні чергового Рамштайну провів розмову з очільником Пентагону
джерело twitter.com/oleksiireznikov
Наступна, десята зустріч у форматі Рамштайн може відбутися в середині березня.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергової зустрічі у форматі Рамштайн провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це очільник міноборони України повідомив у твіттер.

"Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн я поговорив із моїм хорошим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги", — повідомив Резніков.

Ллойд Остін, у свою чергу, зазначив, що "надав актуальну інформацію стосовно зусиль США із надання оборонної допомоги, а міністр Резніков детально розповів про чинну ситуацію в Україні".

 

СШАпереговориРезніковміністр оборониОстінРамштайн

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