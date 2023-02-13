Резніков назвав організації, які долучилися до антикорупційної ради при Міноборони



Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на Відтак, 13 громадських організацій взяли участь у створенні антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України.Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на фейсбук-сторінці

За його словами, на засіданні минулої п'ятниці робочої групи під його головуванням домовилися рухатися максимально оперативно.

"Всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретареві", - сказав міністр, зазначивши, що викликів багато.

Наразі до робочої групи вже долучилися: