Резніков назвав організації, які долучилися до антикорупційної ради при Міноборони
13 лютого 2023, 16:18
Засідання робочої групи по створенню антикорупційного дорадчого органу при Міноборони очільник відомства, Олексій Резніков провів минулої п'ятниці.
Відтак, 13 громадських організацій взяли участь у створенні антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на фейсбук-сторінці.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на фейсбук-сторінці.
За його словами, на засіданні минулої п'ятниці робочої групи під його головуванням домовилися рухатися максимально оперативно.
"Всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретареві", - сказав міністр, зазначивши, що викликів багато.
Наразі до робочої групи вже долучилися:
- Проєкт реформи оборонних закупівель;
- Проєкт посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;
- Бігус Інфо;
- Центр оборонних стратегій;
- Український центр дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука;
- ГО Демократична сокира;
- ГО Стоп корупції,
- Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння;
- БО Волонтерський рух;
- ГО Разом проти корупції;
- Ради громадського контролю НАБУ;
- ВО Автомайдан;
- Асоціація громадського харчування.