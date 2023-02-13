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Резніков назвав організації, які долучилися до антикорупційної ради при Міноборони

13 лютого 2023, 16:18
Резніков назвав організації, які долучилися до антикорупційної ради при Міноборони
Засідання робочої групи по створенню антикорупційного дорадчого органу при Міноборони очільник відомства, Олексій Резніков провів минулої п'ятниці.
Відтак, 13 громадських організацій взяли участь у створенні антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України.
Про це міністр оборони Олексій Резніков написав на фейсбук-сторінці.
За його словами, на засіданні минулої п'ятниці робочої групи під його головуванням домовилися рухатися максимально оперативно.
"Всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретареві", - сказав міністр, зазначивши, що викликів багато.

Наразі до робочої групи вже долучилися:

  • Проєкт реформи оборонних закупівель;
  • Проєкт посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;
  • Бігус Інфо;
  • Центр оборонних стратегій;
  • Український центр дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука;
  • ГО Демократична сокира;
  • ГО Стоп корупції,
  • Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння;
  • БО Волонтерський рух;
  • ГО Разом проти корупції;
  • Ради громадського контролю НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Асоціація громадського харчування.

 

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