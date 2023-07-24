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ПОЛІТИКА

Резніков передасть до Пентагона звіт про ефективність касетних боєприпасів

24 липня 2023, 11:13
Резніков передасть до Пентагона звіт про ефективність касетних боєприпасів
Олексій Резніков. Фото: jurliga.ligazakon.ua
Міністр сказав, що очікує звіту, який потім передасть до Пентагона "ймовірно, у понеділок чи вівторок", тобто 24 або 25 липня.

Міністерство оборони України цього тижня поділиться із Вашингтоном звітом про ефективне використання касетних боєприпасів, поставлених США.

Про це повідомив в інтерв'ю CNN міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр сказав, що очікує звіту, який потім передасть до Пентагона "ймовірно, у понеділок чи вівторок", тобто 24 або 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки застосування (касетних боєприпасів, - ред.), тому я думаю, що наступного тижня я матиму перший звіт, і я поділюся цим звітом зі своїми партнерами в Пентагоні", - сказав він.

Резніков не став розкривати подробиці до того, як з'явиться звіт, але сказав, що очікує, що вони будуть найбільш ефективними, "особливо проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейних боїв, а також вони будуть ефективні проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти, вони також будуть гарними проти піхоти в польових умовах".

Обмін звітом є частиною угоди з Пентагоном щодо отримання касетних боєприпасів, які отримали назву DPICMS, сказав Резніков.

США на початку липня передали Україні касетні боєприпаси. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

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