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ПОЛІТИКА

Резніков про контрнаступ: Уже цьогоріч світ побачить "дуже позитивні зміни для України"

29 березня 2023, 16:12
Резніков про контрнаступ: Уже цьогоріч світ побачить
Олексій Резніков
Він залежить, зокрема, і від погоди, яка після тривалого потепління сильно зіпсувалася останніми днями.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю естонському каналу Err.ee

У Резнікова запитали, коли на фронті зможуть побачити німецькі танки Leopard? 

"Ви побачите їх у контрнаступі, згідно з рішенням нашого Генерального штабу. Він вже планується на кількох напрямках. Це залежить від того, коли буде найбільш відповідний момент, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні у нас дуже мокра земля. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми побачимо їх у квітні-травні", - повідомив міністр.

За словами Резнікова, для українських бійців, після радянського озброєння, Leopard можна порівняти з автомобілем Mercedes після "Жигуля".

Щодо українського контрнаступу, то міністр вважає, що уже в цьому 2023 році світ побачить "дуже позитивні зміни для України".

"Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні. Все це буде продовжуватися", - сказав Резніков.

При цьому він розповів, що українські військові на передовій втомлені, адже війна триває понад рік: "Це психологічно і фізично важкий процес. Тому ми намагаємося проводити ротацію бійців. Але це війна: рівень життя інший, умови інші. Я, наприклад, можу спати лише 3-4 години на добу. Це вже стало звичкою".

Щодо Бахмуту, Резніков заявив, що на цьому напрямку українські захисники значно "зменшили російський наступальний потенціал", що допоможе захисникам "утримувати лінію фронту стабільною і дасть час підготуватися до контрнаступу".

Міністр додав, що росіянам також не вистачає боєприпасів: "Вони також втомилися. Вони зазнали дуже великих втрат, багато загиблих і поранених. Зазвичай, вони втрачають щонайменше п'ятсот солдатів щодня. Вбитими й пораненими".

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війнаРезніковконтрнаступ

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