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Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізи"

Він також наголосив, що Збройні сили укомплектовані і готові до виконання завдань
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізи", а закликав зберігати спокій і не панікувати.
Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізи" Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook

Про це Резніков сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Не потрібно мати жодної тривожної валізи", - казав Резніков.

Він також наголосив, що Збройні сили укомплектовані і готові до виконання завдань.

Крім того, Резніков нагадав, що за даними розвідки, військові Російської Федерації не створили жодного ударного угрупування, що би свідчило про ймовірність наступу.

Нагадаємо, що Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

 
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25 01 2022 11:31
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