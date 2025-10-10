Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф атакувала Київ БпЛА, балістикою і крилатими: частина міста без світла, є постраждалі

10 жовтня 2025, 08:29
Фото: з вільного доступу
Влада повідомляє про дев’ятьох постраждалих.

У ніч на 10 жовтня Київ внаслідок нічної атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, щонайменше дев’ятеро людей отримали поранення. У місті зафіксовані перебої зі світлом і водопостачанням.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко

Уламки збитого БпЛА спричинили загоряння на 6–7 поверхах в Подільскому районіф=-, пошкоджено кілька квартир, мешканців евакуювали. Станом на ранок відомо про 9 постраждалих, один з них госпіталізований, іншим надали допомогу на місці.

Крім того, уламки зафіксовано в кількох районах столиці: у Подільському у дворі житлового будинку, в Голосіївському пошкоджено фасади двох будинків і два автомобілі, а в Деснянському уламки впали на територію поліклініки, пожежі не було. 

Також через удари по об'єктах критичної інфраструктури у Києві виникли перебої з електро- та водопостачанням, зокрема, без світла залишився лівий берег міста. 

Енергетики працюють над відновленням систем, однак ситуація залишається складною. Інформацію підтвердили начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та компанія ДТЕК.

 

Київвійнаатаки рф

