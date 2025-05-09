рф будує новий великий завод вибухових речовин у Сибіру

росія завершує будівництво великого заводу з виробництва вибухівки за 3 тисячі кілометрів від України, який забезпечуватиме постачання боєприпасів для ЗС рф.

За інформацією агенства, росія проводить масштабне розширення заводу у віддаленій частині Сибіру для нарощення виробництва вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах та іншому озброєнні, для війни проти України.

Нова виробнича лінія будується на заводі, що належить державному оборонному підприємству "Завод імені Я. М. Свердлова", великому російському виробнику вибухових речовин військового класу.

Докази, виявлені Reuters, вказують на наявність потужності для початку виробництва гексогену, бризантної вибухової речовини, яка наразі не виробляється на заводі Свердлова, Бійському олеумному заводі. Однак більшість експертів, з якими консультувалося інформаційне агентство, не виключають можливості того, що це може бути виробництво октогену, ще однієї бризантної вибухової речовини з подібною молекулярною структурою, яка швидко детонує і призначена для максимального руйнування.

Гексоген може мати цивільне застосування — у гірничій справі чи будівництві. Однак нове виробництво будує державне оборонне підприємство, а головним підрядником виступає структура Міноборони, що прямо вказує на військове призначення.

Завод БОЗ розташований поблизу сибірського міста Бійськ, приблизно за 3000 км на схід від москви. Це ставить його поза зоною досяжності більшості українських ударних безпілотників, спрямованих проти російської оборонної промисловості.