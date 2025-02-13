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рф домовилася з Суданом про військово-морську базу на узбережжі Червоного моря – FT

13 лютого 2025, 11:11
рф домовилася з Суданом про військово-морську базу на узбережжі Червоного моря – FT
Фото: PA
Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні.
Судан заявив, що погодив угоду з росією щодо створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря країни, яка охоплена війною.
 
Про це пише Financial Times.
 
Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні. Відповідаючи на запитання про хід переговорів щодо бази, міністр закордонних справ Судану Алі Аль-Шаріф під час візиту до москви сказав: “Ми домовилися, ми досягли згоди щодо всього”.
 
кремль не прокоментував домовленості, але база в Судані може запропонувати москві альтернативу її військово-морській базі у сирійському Тартусі. Самуель Рамані з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute вважає, що російська база в Червоному морі в Судані послабить матеріально-технічний тиск на сили рф в Африці, які зараз покладаються на Лівію в матеріально-технічному забезпеченні через втрату баз у Сирії.
 
росія була пов’язана з обома сторонами громадянської війни в Судані після початку бойових дій у 2023 році між суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RFS) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, якого США звинуватили в геноциді.
 
"Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна - це катастрофа, справді жахлива", – висловив свою думку американський президент.
 
У зв'язку з цим він деталізував, що послухавши Зеленського і путіна, він зробив висновок, що обоє хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася потім.
 
"Думаю, що ми, ймовірно, в якийсь момент досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому", - спрогнозував Трамп.
 
На запитання про те, чи візьме участь у зустрічі президент України Володимир Зеленський, Трамп відповів:
 
"Спочатку ми матимемо першу зустріч. А потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі".
 
Трамп додав, що бачить Зеленського залученим у переговорний процес, але натякнув, що так буде не увесь час, оскільки в Україні потрібно буде провести вибори.
 
"На якомусь етапі також потрібно мати вибори", – додав Трамп.

 

Суданвійна в Україніфлот рфросія окупанти

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