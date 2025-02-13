рф домовилася з Суданом про військово-морську базу на узбережжі Червоного моря – FT

Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні.

Судан заявив, що погодив угоду з росією щодо створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря країни, яка охоплена війною.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні. Відповідаючи на запитання про хід переговорів щодо бази, міністр закордонних справ Судану Алі Аль-Шаріф під час візиту до москви сказав: “Ми домовилися, ми досягли згоди щодо всього”.

кремль не прокоментував домовленості, але база в Судані може запропонувати москві альтернативу її військово-морській базі у сирійському Тартусі. Самуель Рамані з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute вважає, що російська база в Червоному морі в Судані послабить матеріально-технічний тиск на сили рф в Африці, які зараз покладаються на Лівію в матеріально-технічному забезпеченні через втрату баз у Сирії.

росія була пов’язана з обома сторонами громадянської війни в Судані після початку бойових дій у 2023 році між суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RFS) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, якого США звинуватили в геноциді.