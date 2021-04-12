РФ допускає наступ на Україну на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військових - Washington Post

Росія планує заклик до військового наступу проти України на початку 2022 року, із силами, які будуть вдвічі перевищувати ті, що ми спостерігали цієї весни під час навчань біля кордонів України

Кремль розглядає наступальну операцію проти України на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військових, одночасно з кількох напрямків.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Washington Post, що грунтується на даних з документа розвідки США, який є у розпорядженні редакції, та коментарях від обізнаних джерел.

Видання звертає увагу, що зараз Росія, одночасно з нарощуванням сил довкола України та несподіваною мобілізацією резервістів, вимагає від Вашингтона гарантій, що Україна не стане членом НАТО і Альянс утримається від певної військової діяльності в та довкола України, а також - що все це відбувається перед очікуваною зустріччю Джо Байдена і Владіміра Путіна у форматі відеоконференції.

"Росія планує заклик до військового наступу проти України на початку 2022 року, із силами, які будуть вдвічі перевищувати ті, що ми спостерігали цієї весни під час навчань біля кордонів України", - цитує видання посадовця адміністрації, який погодився говорити на умовах анонімності.

"Плани передбачають масштабний рух 100 батальйонно-тактичних груп, з особовим складом до 175 000 військових, бронетехнікою, артилерією та іншим озброєнням", - розповів він.

Незасекречений документ розвідки, який опинився у розпорядженні редакції The Washington Post, містить супутникові знімки, які демонструють скупчення російських військ у чотирьох місцях. Зараз розгорнуті 50 батальйонно-тактичних груп, і повідомляється, що до них перекинули нові танки та артилерію.

Українські служби оцінювали чисельність російських військ біля кордонів у близько 94 тисяч. За цими даними розвідки США, зараз їх там 70 тисяч, але чисельність планують наростити до 175 тисяч і почати маневри у напрямку то до, то від українського кордону, "щоб заплутати з приводу своїх намірів і створити невизначеність".

Видання нагадує, що на Заході викликала стурбованість також несподівана мобілізація російських резервістів. РФ пояснила це необхідністю модернізувати збройні сили. Але співрозмовник WP з адміністрації зазначає, що це, можливо, підготовка резерву контрактників, за допомогою яких нинішні 70 тисяч російських військових на кордоні з Україною збільшать на ще 100 000.

Дані розвідки про потенційне майбутнє нарощування російської присутності біля кордонів з Україною підкріплюють заяви з Вашингтона, в яких кажуть про загрозу вторгнення РФ до України, одна з яких пролунала від держсекретаря Ентоні Блінкена після зустрічі Північноатлантичної ради у Ризі.

"Ми не знаємо, чи президент Путін прийняв рішення про вторгнення. Але ми знаємо, що він готує сили для того, щоб бути спроможним зробити це швидким наказом, якщо прийме таке рішення", - сказав він, додавши, що потрібно готуватись до усіх сценаріїв.

В документі розвідки зазначають також, що російські війська можуть залишати озброєння на навчальних базах, щоб за потреби швидко повернути туди особовий склад і розгорнути сили.

Крім пересування сил, розповідає джерело з адміністрації, у Вашингтоні помітили, що Росія нарощує пропагандистську кампанію проти України. "За нашою інформацією за останній місяць, російські рупори впливу і медіа наростили кількість негативного контенту проти України і НАТО, частково - щоб покладати провину за потенційну ескалацію на Україну. Свіжі дані також вказують, що російські посадовці пропонували скоригувати російські інформаційні операції проти України і просувати наратив, що лідерів України "поставлені" Заходом, просували ненависть до "русского мира" та діяли проти інтересів українського народу", - додав співрозмовник видання.

У США та Україні посадовці і військові аналітики, пише WP, допускають, що Росія може вдатись до повномасштабного вторгнення, яке змусить Україну воювати на багатьох фронтах, а метою Кремля буде не так окупація нових територій, як капітуляція Києва і згода західних союзників на "безпекові гарантії", яких вимагає Путін. Деякі аналітики проводять паралелі з тим, як Росія вторглася у Грузію у 2008 році.

Нагадаємо, останні дні - на тлі зустрічі Північноатлантичної ради та Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ - позначилися серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ.

Зі свого боку західні союзники висловили потужну підтримку Україні. Серед іншого, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про неприпустимість ідей про "сфери впливу" великих геополітичних гравців у сучасному світі та заявив, що Росія не має права втручатись у рішення, бути чи не бути Україні в Альянсі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

Президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України.