рф формує нові великі армійські з'єднання для війни з Україною – британська розвідка

Однак без оголошення мобілізації ця ідея приречена на провал.

Впродовж двох останніх місяців росія почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову арміюю

Про це повідомляє управління розвідки Міністерств оборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну росія в основному використовує для поповнення вже сформованих формувань або у складі піхотних полків територіальної оборони мобілізованих резервістів.

При цьому російське Міноборони рідко вдавалось до створень нових загальновійськових організацій, як от загальновійськові армії, які мають бути самодостатніми силами. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом на полі бою показав себе погано.

"росія, ймовірно, розгорне будь-яке нове формування в Україні як резервну силу. Однак у довгостроковій перспективі росія прагне посилити свої сили перед обличчям НАТО", - зазначають аналітики.

Експерти підкреслюють, що попри все без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію.