Аналітики вважають, що українські війська продовжать відбивати контрнаступи ворога в Курській області

росія хоче повернути повний контроль над Курською областю перед можливими мирними переговорами за адміністрації нового президента США Дональда Трампа. Проте українські військові продовжують відбивати контрнаступи ворога.

Про це пише The Washington Post.

"Ясно, що москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курської області всіх до єдиного українських солдатів", - розповів журналістам головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков.

У виданні зазначили, що росія стала усвідомлювати, що Курська область може стати одним з важелів тиску на можливих переговорах. Тому в кремлі хочуть вийти на діалог тільки з позиції сили, повернувши регіон під свій контроль

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