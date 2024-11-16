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рф хоче повернути Курську область до можливих переговорів, але Україна не здається – WP

16 листопада 2024, 13:13
рф хоче повернути Курську область до можливих переговорів, але Україна не здається – WP
iakursk.ru
Аналітики вважають, що українські війська продовжать відбивати контрнаступи ворога в Курській області
росія хоче повернути повний контроль над Курською областю перед можливими мирними переговорами за адміністрації нового президента США Дональда Трампа. Проте українські військові продовжують відбивати контрнаступи ворога.
 
Про це пише The Washington Post.
 
"Ясно, що москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курської області всіх до єдиного українських солдатів", - розповів журналістам головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков.
 
У виданні зазначили, що росія стала усвідомлювати, що Курська область може стати одним з важелів тиску на можливих переговорах. Тому в кремлі хочуть вийти на діалог тільки з позиції сили, повернувши регіон під свій контроль
.
Українські війська захопили до 1500 квадратних кілометрів російських територій у перші два тижні Курської операції в серпні, поділився з журналістами аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен. Він підкреслив, що відтоді росіяни постійно контратакували, й, оскільки зараз наступ ведеться з трьох напрямків, він прогнозує, що найближчими днями утримувані Україною території скоротяться.
 
За даними американської розвідки, росія направила в Курську область не менше ніж 10 000 солдатів КНДР, заявили у виданні. У відомстві зазначали, що один з великих контрнаступів було проведено майже одразу після обрання Дональда Трампа на пост президента США.
 
Журналісти поділилися, що останній контрнаступ російських окупантів не пройшов гладко. За їхніми словами, ворог добився лише незначних успіхів, а також втратив значну кількість військ і техніки.
 
39-річний український військовий на ім'я Олександр, який працює в розвідці в Курській області у складі 82-ї бригади, розповів журналістам, що за останні дні Сили оборони знищили більше ніж 50 російських машин, включно з БТРами і танками. За його словами, російські солдати постійно роблять одні й ті самі помилки: рухаються дорогами, які контролюються українськими вогневими засобами, пропускають повороти й навіть стріляють по своїх же піхотних позиціях.
 
Артем Єфанов, оператор БПЛА у 82-й бригаді заявив журналістам, що бачив, як російські війська застрявали в болотах, трясовинах і річках, а брудна місцевість заважала їм успішно просуватися вперед.

 

війна в Україніросія окупантиКурська область

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