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рф хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм

10 лютого 2025, 20:34
рф хоче створити євразійський торговельний блок для конкуренції зі США, ЄС і Китаєм
Фото: Reuters
Мета москви – відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши росію в центр євразійського торговельного блоку.
москва має намір створити євразійський торговельний блок із країнами ЄАЕС, Центральної Азії та Глобального Півдня, щоб відновити доступ до світової торгівлі та конкурувати із Заходом.
 
Про це пише Financial Times із посиланням на доповідь, яку у квітні 2024 року представили ​​на стратегічній сесії під керівництвом премʼєр-міністра рф  Михайла Мішустіна.
 
Мета москви – відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши росію в центр євразійського торговельного блоку. Новий "макрорегіон", за задумом кремля, має пережити переговори росії із Заходом щодо майбутнього України і допомогти зміцнити позиції Москви на світовій арені. Цей блок має взаємодіяти з країнами Глобального Півдня, надаючи цим державам доступ до сировини, а також до фінансових і транспортних потоків.
 
Автори документа визнають, що є серйозні перешкоди на шляху до реалізації проєкту. Зокрема, санкційний тиск Заходу заважає москві залучати до своєї орбіти колишні радянські республіки і налагоджувати економічні звʼязки з Глобальним Півднем.
 
Крім того, Захід успішно змушує країни Центральної Азії дотримуватися санкцій за допомогою "батога і пряника". Їм пропонують доступ до світових ринків, транспортних коридорів і ланцюжків поставок в обхід росії. Союзники москви також використовували санкції, щоб витісняти російський бізнес зі своїх юрисдикцій, узяти під контроль імпортні та експортні потоки і вивести виробництво з росії. Ризики порушення санкцій дозволили країнам Центральної Азії також отримати від росії додаткові комісії.
 
Країни Центральної Азії, як вважають автори звіту, користуються "вразливістю" кремля і прагнуть "обʼєднуватися без росії" в групи — наприклад, в Організацію тюркських держав.

 

Кремльвійна в Україніросія окупантиторгівельна війна

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