рф хоче встановити мінімальну ціну на нафту у відповідь на "стелю" від G7 – ЗМІ

росія обдумує над можливістю встановлення мінімальної ціни для своєї нафти, що йде на експорт, у відповідь на обмеження, встановлене країнами G7.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами двох поінформованих джерел агентства, москва розглядає або встановлення фіксованої ціни на національні барелі, або встановлення максимальних знижок до міжнародних стандартів, за якими їх можна буде продавати.

Один із підходів передбачає встановлення максимальної знижки на російську нафту до світових стандартів, яку національні виробники не зможуть перевищувати, пропонуючи свої барелі клієнтам. Знижка буде регулярно переглядатися з урахуванням ситуації на світовому енергетичному ринку, повідомили вони.

Іншим варіантом було б встановити фіксовану ціну, яка також регулярно переглядалася. На якому варіанті зупинитися – у москві поки не визначились.

Наразі також немає відомостей про те, про яку цифру йдеться. Але вона буде важливою, адже компанії, які хочуть отримати доступ до стандартного галузевого страхування та інших ключових послуг G7, можуть це зробити, лише якщо вони платять $60 за барель або менше. Грецькі нафтові танкери також не зможуть перевозити нафту, ціна якої перевищує встановлене обмеження.

"На кону – глобальні пропозиції сирої нафти та основне джерело доходу для москви. G-7 сподівається, що, встановивши обмеження, бочки росії продовжуватимуть текти, але за ціною, яка позбавить кремль фінансування війни в Україні", – йдеться у тексті Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту.