рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі
Міністри оборони росії та білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у білорусі.
Про це повідомляє Reuters.
"москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання", - видання цитує міністра оборони рф Сергія Шойгу.
росія та білорусь, які є близькими союзниками щодо конфлікту в Україні, на початку цього року домовилися розгорнути частину тактичного ядерного арсеналу москви в білорусі.
Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде "неоголошену війну" проти росії та білорусі.