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ПОЛІТИКА

рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі

25 травня 2023, 10:44
рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: ria
росія та білорусь, які є близькими союзниками щодо конфлікту в Україні.

Міністри оборони росії та білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

"москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання", - видання цитує міністра оборони рф Сергія Шойгу.

росія та білорусь, які є близькими союзниками щодо конфлікту в Україні, на початку цього року домовилися розгорнути частину тактичного ядерного арсеналу москви в білорусі.

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде "неоголошену війну" проти росії та білорусі.

ядерна зброяБілорусьРФ

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