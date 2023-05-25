рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі

росія та білорусь, які є близькими союзниками щодо конфлікту в Україні.

Міністри оборони росії та білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

"москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання", - видання цитує міністра оборони рф Сергія Шойгу.

росія та білорусь, які є близькими союзниками щодо конфлікту в Україні, на початку цього року домовилися розгорнути частину тактичного ядерного арсеналу москви в білорусі.

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що Захід веде "неоголошену війну" проти росії та білорусі.