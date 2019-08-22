РФ і Україна домовились про обмін у форматі "33 на 33", - РБК

Росія та Україна домовились обміняти ув’язнених з обох сторін за формулою "33 на 33".

Москва і Київ близькі до завершення переговорів, повідомляє РБК з посиланням на джерела, знайомі з деталями переговорного процесу.

Водночас джерела кажуть, що головред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський не потрапив у список 33 осіб, яких видасть Україна. Його можуть звільнити за особливою схемою, більш того, Москва не наполягає на обов’язковому обміні Вишинського, а зацікавлена у самому факті його звільнення з-під варти.

Щодо можливого звільнення українського політв’язня, режисера Олега Сенцова співрозмовники видання нічого не знають.

Також джерела видання розповіли, що українська омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває в Москві. Водночас російська уповноважена Тетяна Москалькова перебуває у відпустці і до понеділка в неї не заплановано жодної зустрічі. В її прес-службі нічого про обмін не знають.

Раніше адвокат Ігор Свінціцький заявив, що суд відпустив з-під варти колишнього "беркутівця" Олександра Саттарова, бо його планують обміняти на одного з полонених українських моряків.

Нагадаємо, російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела вранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні. Також російське "видання КоммерсантЪ" 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну. Своєю чергою Україна може передати РФ головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.