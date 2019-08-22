РФ і Україна домовились про обмін у форматі "33 на 33", - РБК
Москва і Київ близькі до завершення переговорів, повідомляє РБК з посиланням на джерела, знайомі з деталями переговорного процесу.
Водночас джерела кажуть, що головред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський не потрапив у список 33 осіб, яких видасть Україна. Його можуть звільнити за особливою схемою, більш того, Москва не наполягає на обов’язковому обміні Вишинського, а зацікавлена у самому факті його звільнення з-під варти.
Щодо можливого звільнення українського політв’язня, режисера Олега Сенцова співрозмовники видання нічого не знають.
Також джерела видання розповіли, що українська омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває в Москві. Водночас російська уповноважена Тетяна Москалькова перебуває у відпустці і до понеділка в неї не заплановано жодної зустрічі. В її прес-службі нічого про обмін не знають.
Раніше адвокат Ігор Свінціцький заявив, що суд відпустив з-під варти колишнього "беркутівця" Олександра Саттарова, бо його планують обміняти на одного з полонених українських моряків.
Нагадаємо, російське агентство "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела вранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні. Також російське "видання КоммерсантЪ" 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну. Своєю чергою Україна може передати РФ головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн