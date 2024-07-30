рф, Іран та Китай вербують американців, аби вплинути на вибори в США – Bloomberg

За даними американських спецслужб, росія також намагалася підтримати Трампа в 2016 і 2020 роках.

росія, Китай та Іран вербують громадян США для поширення пропаганди, яка просуває їхні інтереси перед президентськими виборами в країні.

Про це заявили представники американської розвідки, пише Bloomberg, посилаючись на останній звіт Управління директора національної розвідки США про безпеку виборів.

Зокрема у ньому йдеться про те, що деякі американці свідомо допомагають іноземним урядам "поширювати, просувати та підвищувати довіру до наративів, які служать інтересам іноземних гравців". Також у доповіді зазначається, що інші громадяни США були обманом змушені допомагати іноземним суб'єктам.

Попри те, що представники розвідки, які в понеділок проводили брифінг для журналістів переважно на умовах анонімності, не назвали імен кандидатів у президенти США, з їхніх коментарів Bloomberg стало зрозуміло, що йдеться про допомогу від росії кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу, тоді як Іран прагне підірвати його кандидатуру.