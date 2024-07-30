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рф, Іран та Китай вербують американців, аби вплинути на вибори в США – Bloomberg

30 липня 2024, 18:57
рф, Іран та Китай вербують американців, аби вплинути на вибори в США – Bloomberg
Польща США
За даними американських спецслужб, росія також намагалася підтримати Трампа в 2016 і 2020 роках.
росія, Китай та Іран вербують громадян США для поширення пропаганди, яка просуває їхні інтереси перед президентськими виборами в країні.
 
Про це заявили представники американської розвідки, пише Bloomberg, посилаючись на останній звіт Управління директора національної розвідки США про безпеку виборів.
 
Зокрема у ньому йдеться про те, що деякі американці свідомо допомагають іноземним урядам "поширювати, просувати та підвищувати довіру до наративів, які служать інтересам іноземних гравців". Також у доповіді зазначається, що інші громадяни США були обманом змушені допомагати іноземним суб'єктам. 
 
Попри те, що представники розвідки, які в понеділок проводили брифінг для журналістів переважно на умовах анонімності, не назвали імен кандидатів у президенти США, з їхніх коментарів Bloomberg стало зрозуміло, що йдеться про допомогу від росії кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу, тоді як Іран прагне підірвати його кандидатуру.
 
У звіті додали, що російські оперативники докладають зусиль для створення і використання мереж американських та західних особистостей, щоб поширювати "дружні до росії наративи".
 
"Ці суб'єкти прагнуть підтримати кандидата в президенти, а також вплинути на результати виборів до Конгресу, підірвати довіру громадськості до виборчого процесу та посилити соціально-політичний розкол", - підкреслили у розвідці.
 
За даними американських спецслужб, росія також намагалася підтримати Трампа в 2016 і 2020 роках. 
 
Американські посадовці додають, що росія використовує свої наймані фірми, які створили платформи впливу, що непомітно залучають громадян США та адаптують контент, маскуючи участь рф. 
 
За інформацією одного з чиновників, китайський уряд також співпрацює зі своєю технологічною компанією для посилення своїх "операцій прихованого впливу, в тому числі для більш ефективного створення контенту, який знаходить відгук у місцевої аудиторії".

 

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