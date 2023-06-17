рф намагається зупинити контрнаступ ЗСУ ударними гелікоптерами – розвідка Британії

З початком контрнаступальних операцій ЗСУ росія посилила свої ударні авіаційні сили на Півдні.

Про це пише розвідка Британії в Twitter.

"Намагаючись стримати наступ ЗСУ, армія росії перекидає додаткові ударні гелікоптери на територію України", йдеться в дописі.

Спираючись на супутникові знімки, британська розвідка повідомляє, що більше 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуто в аеропорт окупованого Бердянська Запорізької області, приблизно за 100 км за лінією фронту.

"У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним гелікоптерам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей", - пише міністерство оборони Британії.