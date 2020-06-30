РФ незаконно окупувала Крим, тому Україна не проситиме компенсації за його анексію - Кулеба

Міністр зауважив, що для України дуже важливо, щоб у судових процесах не визнавалася юрисдикція РФ у ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші, і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми тому і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація, наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом." - сказав Дмитро Кулеба.

Україна вважає тимчасову окупацію Росією Кримського півострова незаконною і не проситиме у РФ за неї компенсації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші, і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми тому і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація, наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб врешті ця окупація припинилася", - сказав Кулеба в інтерв'ю кримському проекту української служби Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Міністр зауважив, що для України дуже важливо, щоб у судових процесах не визнавалася юрисдикція РФ у ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.

"Безумовно, компанії мають право подавати позови. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж статус держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання як представника МЗС - це тримати ось цю рамку - тимчасова незаконна окупація", - зазначив Кулеба.