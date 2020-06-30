Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

РФ незаконно окупувала Крим, тому Україна не проситиме компенсації за його анексію - Кулеба

Міністр зауважив, що для України дуже важливо, щоб у судових процесах не визнавалася юрисдикція РФ у ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта
"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші, і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми тому і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація, наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом." - сказав Дмитро Кулеба.
РФ незаконно окупувала Крим, тому Україна не проситиме компенсації за його анексію - Кулеба Фото: з вільних джерел

Україна вважає тимчасову окупацію Росією Кримського півострова незаконною і не проситиме у РФ за неї компенсації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Або як? Типу - заплатите гроші, і все буде нормально? Ні. Стратегія зовсім інша. Ми тому і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація, наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне і що це окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб врешті ця окупація припинилася", - сказав Кулеба в інтерв'ю кримському проекту української служби Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Міністр зауважив, що для України дуже важливо, щоб у судових процесах не визнавалася юрисдикція РФ у ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.

"Безумовно, компанії мають право подавати позови. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж статус держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання як представника МЗС - це тримати ось цю рамку - тимчасова незаконна окупація", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Росія вимагає виключити будь-які згадки про Крим із резолюції ОБСЄ
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2020 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.