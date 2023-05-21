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ПОЛІТИКА

рф перетворює ЗАЕС на військову базу, а ядерники застерігають про небезпеку масштабної аварії – президент "Енергоатому"

21 травня 2023, 15:56
рф перетворює ЗАЕС на військову базу, а ядерники застерігають про небезпеку масштабної аварії – президент
Шість разів станція була на межі.

НАЕК "Енергоатом" побоюється, що внаслідок російської окупації на Запорізькій АЕС може статися масштабна аварія із викидом радіації. 

Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав президент компанії Петро Котін.

"Рівень божевілля у цих окупантів різний", - сказав він.

Він нагадав, що на станції шість реакторів з ядерним паливом і шість заповнених басейнів палива, що відпрацювало.

Залежно від масштабів пошкодження може йтися про локальне забруднення або про "масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми", сказав Котін.

Він нагадав, що за час окупації до ЗАЕС було шість відключень від української мережі.

"Це як перший етап події, що сталася на Фукусімі", – сказав президент "Енергоатому".

Тоді під час землетрусу японська станція втратила зовнішнє живлення. А через 30 хвилин прийшло цунамі і всі дизельні генератори, що підтримували живлення, затонули і перестали працювати.

"У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів", - сказав Котін.

У разі тяжкої аварії на Запорізькій АЕС зона безумовного відселення сягне 40 км, додав він.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що рф повинна  передати окуповану нею Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.

"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС. росія - одна така у світі держава-терорист, яка стріляла з танків по будівлі АЕС. Ніхто більше не робив АЕС полігоном для зберігання зброї та снарядів. росія прикривається АЕС, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії", - зазначив президент. 

Глава держави наголосив, що росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу.

МАГАТЕЕнергоатомЗАЕСЯдерна безпека

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