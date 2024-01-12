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ПОЛІТИКА

рф планує масовані ракетні удари по Україні для виснаження систем ППО – естонська розвідка

12 січня 2024, 18:59
рф планує масовані ракетні удари по Україні для виснаження систем ППО – естонська розвідка
За його словами, останніми тижнями російська сторона активно використовує бомбардувальники дальньої авіації та ракети "Калібр".

Найближчим часом рф продовжить завдавати по Україні масованих ракетних ударів. Вона хоче виснажити системи ППО.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За його словами, останніми тижнями російська сторона активно використовує бомбардувальники дальньої авіації та ракети "Калібр" для нанесення ударів по українським військовим, оборонним підприємствам та об'єктам інфраструктури.

Ківісельг заявив, що удари по аеродромах свідчить про те, що росіяни вважають небезпечним надходження F-16 на озброєння України. Також він зазначив, що тактика російських військ, як і раніше, спрямована на виснаження запасів систем ППО України.

Глава розвідцентру вважає, що з настанням холодів можна очікувати більше масованих атак з боку росії, оскільки наразі вона виробляє більше боєприпасів, ніж використовує.

Ківісельг також повідомив, що російська сторона випускає по Україні 10 000 снарядів на день, а ЗСУ по противнику - 2000 снарядів.

"Основним напрямком для російських військ є місто Авдіївка, навколо і всередині якого тривають бої, але яке російській стороні досі не вдалося оточити повністю", - сказав полковник.

Він припустив, що, найімовірніше, буде зроблено спробу захоплення або знищення шляхів постачання ЗСУ, що ведуть в Авдіївку, щоб змусити захисників міста або здатися, або відступити на захід, дозволивши російським військам зайняти місто.

Глава розвідки вважає, що пересування обох сторін відбувається не дуже швидко, оскільки, крім дій рф, маневрування обмежене мінними полями і наступаючими холодами.

"Снігопади обмежують ефективне використання безпілотників, танкові підрозділи вкопуються і використовуються як артилерія, а через ожеледицю для переміщення на позиції використовується тільки гусеничний транспорт", - констатував Ківісельг.

Також він зазначив, що плацдарм ЗСУ на Дніпрі тримається, хоча перебуває під постійним вогнем із закритих позицій і піддається атакам піхотних підрозділів.

війнарф тероризмрозвідка Естонії

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