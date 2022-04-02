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РФ постачатиме в Китай 10 мільярдів кубів газу на рік

До нашої сьогоднішньої зустрічі і наші нафтовики підготували дуже хороші нові рішення щодо постачання вуглеводнів до Китайської Народної Республіки, і у газовій галузі зробили ще один крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 млрд куб. м на рік
Росія за новим контрактом з Китаєм постачатиме до КНР 10 млрд кубів газу на рік з Далекого Сходу.
РФ постачатиме в Китай 10 мільярдів кубів газу на рік Фото: з вільного доступу
Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем у Пекіні перед церемонією відкриття Олімпіади.
 
Згодом "Газпром" і "Роснефть" оголосили про нові контракти з китайською CNPC.
 
Відповідно до контракту, "Роснефть" поставить до Китаю 100 млн тонн нафти через Казахстан протягом 10 років. 
 
У РФ додали, що до Китаю було поставлено 445 млн т нафти з 2005 року. 
 
"До нашої сьогоднішньої зустрічі і наші нафтовики підготували дуже хороші нові рішення щодо постачання вуглеводнів до Китайської Народної Республіки, і у газовій галузі зробили ще один крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 млрд куб. м на рік", - заявив Путін.
 
Передбачається, що після виходу проєкту на повну потужність обсяг постачання російського трубопровідного газу до Китаю має сягнути 48 млрд куб. м на рік.
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04 02 2022 15:48
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