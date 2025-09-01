рф продовжує поширювати свої наративи, аби підірвати довіру США до європейських урядів – ISW

Зокрема у росії заявляють, що країни Європи хочуть продовжувати війну в Україні.

кремль почав проводити багатовекторну інформаційну кампанію, яка спрямована на стримування західної допомоги для України та підрив європейської участі у мирних переговорах.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, за останній час рф активізувала три риторичні лінії, що спрямовані на вплив на західні рішення на користь кремля, а саме:

звинувачення європейських держав у продовженні війни в Україні,

погрози ядерною зброєю проти західних держав,

твердження про неминучість перемоги росії в Україні.

Зокрема прессекретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв натякнули, що країни Європи хочуть продовжувати війну в Україні, "намагаючись знову ввести цю давню російську наративну лінію в західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів".