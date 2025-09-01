рф продовжує поширювати свої наративи, аби підірвати довіру США до європейських урядів – ISW
01 вересня 2025
Зокрема у росії заявляють, що країни Європи хочуть продовжувати війну в Україні.
кремль почав проводити багатовекторну інформаційну кампанію, яка спрямована на стримування західної допомоги для України та підрив європейської участі у мирних переговорах.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, за останній час рф активізувала три риторичні лінії, що спрямовані на вплив на західні рішення на користь кремля, а саме:
- звинувачення європейських держав у продовженні війни в Україні,
- погрози ядерною зброєю проти західних держав,
- твердження про неминучість перемоги росії в Україні.
Зокрема прессекретар російського диктатора путіна Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв натякнули, що країни Європи хочуть продовжувати війну в Україні, "намагаючись знову ввести цю давню російську наративну лінію в західний інформаційний простір, щоб підірвати довіру США до європейських урядів".
"кремль часто використовує Дмитрієва для відстоювання інтересів росії на Заході, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та в ЗМІ", - підкреслили в ISW.
Також аналітики зазначили, що 31 серпня голова Ради безпеки рф Дмитро Медведєв розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за участь їхніх країн у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.
За словами Медведєва, Мерц та Макрон "забули уроки" Другої світової війни і що "все може закінчитися так само, як у 1945 році — Макрон і Мерц теж можуть бути ідентифіковані за зубами".
"Медведєв нагадує про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. Медведєв також заявив, що просування росії є "поганою новиною" для Макрона і Мерца. Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони росії (МО) щодо помилкового зображення російської перемоги в Україні як неминучої. МО намагалося використовувати великі обсяги якісних даних, щоб зробити заяви про просування росії - дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними", - підсумували експерти.