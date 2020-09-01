РФ провела в Криму навчання потенційно ядерних ракет, на них побував Путін, - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін укотре прибув в окупований Крим із порушенням норм міжнародного права й українського законодавства і побував на пусках потенційно ядерних ракет.

Згідно з повідомленням, під час навчань, за якими спостерігав Путін, відбулися пуски крилатих ракет "Калібр", потенційно здатних нести ядерні боєзаряди, і нових гіперзвукових ракет "Кинджал", передає LB.ua.

При цьому Путін перебував на борту російського ракетного крейсера "Маршал Устінов", який базується в Сєвєроморську на півночі Росії й увійшов у Чорне море в рамках навчань.

Днями турецькі ЗМІ повідомляли про інцидент із цим крейсером, коли він проходив протоку Босфор біля Стамбула. Корабель зносило течією на берег, і він виявився нездатним самостійно утримати курс - ситуацію рятували три турецькі буксири.

Нагадаємо, що у новорічному дитячому подарунку жителі російського Омська виявили цукерки "Президент" з портретом Володимира Путіна на обгортці.