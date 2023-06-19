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ПОЛІТИКА

рф розганяє новий фейк: Глава російської розвідки повідомив про "підозрілу" ядерну діяльність України

19 червня 2023, 18:21
рф розганяє новий фейк: Глава російської розвідки повідомив про
Сергій Наришкін. Фото: ИТАР-ТАСС
Наришкін не надав документальних доказів на підтримку своїх тверджень.

Голова Служби зовнішньої розвідки росії Сєргєй Наришкін продовжив справу розповсюдження фейка про "українську брудну бомбу", який просував в інформаційному полі минулого року особисто міністр оборони рф Сєргєй Шойгу. 19 червня Наришкін заявив про "підозрілу" ядерну активність в Україні, яка може свідчити про те, що "Київ працює над "брудною бомбою". Також він висловив сподівання, що цю діяльність перевірять наглядові органи ООН та ЄС.  

Про це повідомляє Reuters.

Наришкін не надав документальних доказів на підтримку своїх тверджень.  Він лише заявив, що його служба має інформацію про те, що "партія "опроміненого палива" була таємно відправлена з Рівненської атомної електростанції на заході України для захоронення у сховищі відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі». Він назвав це підозрілим. 

Нагадаємо, що найбільшого розповсюдження у світі фейк про "українську брудну бомбу" набув у жовтні 2022 року, коли глава Міноборони росії Шойгу особисто телефонував міністрам оборони інших країн та розповідав про "брудну бомбу". Першими дзвінки отримали у Франції, Туреччини та Великій Британії. 

війнафейкибрудна бомбарф тероризм

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