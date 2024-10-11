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рф втрачає одного солдата на кожні 2,5 "квадрати" території – заступник голови місії України в ОБСЄ

11 жовтня 2024, 12:09
рф втрачає одного солдата на кожні 2,5
Фото: з вільного доступу
Як зазначила посадовиця, красномовніше за все про "м'ясну тактику" ворога каже Вугледарська кампанія.
російська армія втрачає одного солдата на кожні 2,5 квадратних метри зайнятої української території втрачає одного солдата.
 
Про це заявила заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.
 
"російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику "гарматного м’яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу тільки ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні вартують російським окупантам життя одного солдата", - заявила Костенко.
 
Зокрема, Костенко зазначила, що красномовніше за все про "м'ясну тактику" ворога каже Вугледарська кампанія. Окупанти захопили місто після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, але у реальності окупанти йшли до цього два роки із переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації. Натомість вони захопили руїни.
 
"Українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв’язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня наші війська успішно знищили командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії рф", - підсумувала вона.
ОБСЄвійна в Україніросія окупанти

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