РФ використає "Північний потік-2" для шантажу України і Європи - глава МЗС Польщі
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".
"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи", - сказав міністр.
"Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", - додав Рау.
Цього тижня голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та 10 його колег з країн ЄС підписали спільну заяву, в якій висловилися проти домовленості США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, що глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.
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