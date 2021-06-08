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РФ використає "Північний потік-2" для шантажу України і Європи - глава МЗС Польщі

Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії
Російська влада дає зрозуміти, що буде використовувати газопровід "Північний потік-2" як інструмент політичного шантажу України.
РФ використає "Північний потік-2" для шантажу України і Європи - глава МЗС Польщі Фото: EPA

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи", - сказав міністр.

"Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", - додав Рау.

Цього тижня голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та 10 його колег з країн ЄС підписали спільну заяву, в якій висловилися проти домовленості США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання газопроводу "Північний потік-2" проти України.

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06 08 2021 12:33
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