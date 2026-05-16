рф вимагає у бельгійської фінкомпанії 249 млрд доларів за заморожені активи – Reuters
16 травня 2026, 13:13
Московський суд підтримав позов Центрального банку росії про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 млрд дол. за заморожені активи.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що позов у росії повʼязують із заморожуванням активів у Бельгії на суму 249,43 млрд дол. Позов був поданий у грудні 2025 року у відповідь на рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для забезпечення кредиту Україні.
Адвокати Euroclear наголосили, що компанія "рішуче оскаржує" рішення московського суду, а право на справедливий суд було порушене, через що бельгійський депозитарій подасть апеляцію. У Центральному банку рф зазначили, що вітають рішення суду, "яке визнало дії Euroclear незаконними".
Згідно зі звітом Euroclear, у липні депозитарій планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро. Раніше повідомлялося, що Нідерланди хотіли відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування української оборони у наступному році.