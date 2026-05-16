рф вимагає у бельгійської фінкомпанії 249 млрд доларів за заморожені активи – Reuters

Московський суд підтримав позов Центрального банку росії про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 млрд дол. за заморожені активи.

Зазначається, що позов у росії повʼязують із заморожуванням активів у Бельгії на суму 249,43 млрд дол. Позов був поданий у грудні 2025 року у відповідь на рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для забезпечення кредиту Україні.

Адвокати Euroclear наголосили, що компанія "рішуче оскаржує" рішення московського суду, а право на справедливий суд було порушене, через що бельгійський депозитарій подасть апеляцію. У Центральному банку рф зазначили, що вітають рішення суду, "яке визнало дії Euroclear незаконними".