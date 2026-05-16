Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф вимагає у бельгійської фінкомпанії 249 млрд доларів за заморожені активи – Reuters

16 травня 2026, 13:13
рф вимагає у бельгійської фінкомпанії 249 млрд доларів за заморожені активи – Reuters
Фото: з вільних джерел
Адвокати Euroclear наголосили, що компанія "рішуче оскаржує" рішення московського суду.
Московський суд підтримав позов Центрального банку росії про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 млрд дол. за заморожені активи.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Зазначається, що позов у росії повʼязують із заморожуванням активів у Бельгії на суму 249,43 млрд дол. Позов був поданий у грудні 2025 року у відповідь на рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для забезпечення кредиту Україні.
 
Адвокати Euroclear наголосили, що компанія "рішуче оскаржує" рішення московського суду, а право на справедливий суд було порушене, через що бельгійський депозитарій подасть апеляцію. У Центральному банку рф зазначили, що вітають рішення суду, "яке визнало дії Euroclear незаконними".
 
Згідно зі звітом Euroclear, у липні депозитарій планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро. Раніше повідомлялося, що Нідерланди хотіли відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування української оборони у наступному році. 

 

війна в Україніактиви росіїросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється