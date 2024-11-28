рф вже випустила по Україні 11,5 тисячі ракет і щомісяця скидає приблизно по чотири тисячі – Єрмак

З України виїхали через війну понад 6,7 мільйона осіб.

Починаючи від 24 лютого 2024 року росія випустила по Україні орієнтовно 11500 ракет.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак на міжнародному форумі "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", присвяченого 80-річчю Київського інституту міжнародних відносин.

Крім того, щомісяця ворог скидає близько чотири тисячі керованих авіабомб, із яких 3200-3500 були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

"З лютого 2022 року загинуло понад 13 500 мирних жителів України, зокрема, майже 590 дітей. Майже 26 000 цивільних осіб дістали поранення. Понад 11 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, зокрема 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб і понад 6,7 мільйона тих, хто покинув Україну", - зазначив керівник ОПУ.