рф заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі

Уряд росії оголосив про заборону експорту авіаційного гасу слідом за аналогічним рішенням щодо бензину. Про це йдеться в оголошенні уряду рф. Заборона на вивезення з росії палива для реактивних двигунів діятиме пів року – до 30 листопада 2026 року включно. Виняток зроблять для:

палива в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами в дорозі;

партій авіагасу, які потрапили під митну процедуру до набрання чинності рішенням;

постачань у межах міжурядових угод.

У москві пояснюють таке рішення "забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку". Зазначимо, блокування Ормузької протоки вже призвело до нестачі авіагасу у всьому світі, через що авіаперевізники змушені були скорочувати рейси та підвищувати ціни на квитки перед початком літнього сезону.

З 1 квітня в росії також діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку, як повідомляли медіа з посиланням на джерела. Рішення пов’язують із атаками українських безпілотників по російських нафтових об’єктах, що, за даними медіа, уже призвело до значного дефіциту палива в окупованому Криму.