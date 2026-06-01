рф заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі

01 червня 2026, 11:11
рф заборонила експорт палива для авіації на тлі нестачі у всьому світі
У москві пояснюють таке рішення "забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку".
Уряд росії оголосив про заборону експорту авіаційного гасу слідом за аналогічним рішенням щодо бензину.
 
Про це йдеться в оголошенні уряду рф.
 
Заборона на вивезення з росії палива для реактивних двигунів діятиме пів року – до 30 листопада 2026 року включно.
 
Виняток зроблять для:
  • палива в технологічних ємностях, яке використовується повітряними суднами в дорозі;
  • партій авіагасу, які потрапили під митну процедуру до набрання чинності рішенням;
  • постачань у межах міжурядових угод.
 
У москві пояснюють таке рішення "забезпеченням стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку". Зазначимо, блокування Ормузької протоки вже призвело до нестачі авіагасу у всьому світі, через що авіаперевізники змушені були скорочувати рейси та підвищувати ціни на квитки перед початком літнього сезону.
 
З 1 квітня в росії також діє заборона на експорт бензину для всіх учасників ринку, як повідомляли медіа з посиланням на джерела. Рішення пов’язують із атаками українських безпілотників по російських нафтових об’єктах, що, за даними медіа, уже призвело до значного дефіциту палива в окупованому Криму.
