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ПОЛІТИКА

рф заперечує звинувачення США у порушенні ядерного договору і вимагає припинити підтримку України – FT

02 лютого 2023, 11:36
рф заперечує звинувачення США у порушенні ядерного договору і вимагає припинити підтримку України – FT
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
росія відкидає звинувачення Сполучених Штатів у порушенні договору СНО про скорочення ядерних озброєнь великої дальності та заявляє, що підтримка Заходом України ставить під сумнів відновлення угоди.

Про це повідомляє Financial Times.

дмітрій пєсков, прессекретар президента росії путіна, у середу заявив, що США "знищили правову базу контролю над озброєннями та безпекою", і додав, що "ворожа" підтримка Києва Заходом після вторгнення росії в Україну є "стратегічною загрозою" для москви.

Як повідомлялось, Державний департамент у вівторок заявив, що росія порушила договір, яким кількість стратегічної ядерної зброї, що її обидві країни можуть мати, обмежено на рівні 1550 одиниць, відмовившись відновити інспекції свого та вийшовши з переговорів щодо дотримання угоди.

Звіт Держдепартаменту та коментарі пєскова ставлять під сумнів перспективи відновлення договору. Нездатність домовитись щодо його продовження до 2026 року, коли спливе термін дії чиного може призвести до того, що США і росія отримають карт-бланш на необмежену кількість ядерної зброї. Це, у свою чергу, може спровокувати нову гонку озброєнь.

Хоча договір безпосередньо не пов’язаний з війною в Україні, кремль заявив, що зростання напруженості між росією та Заходом робить подальші переговори практично неможливими.

"Ми бачимо, що вся військова інфраструктура НАТО працює проти росії. Ми бачимо, що вся розвідувальна інфраструктура НАТО, включаючи літаки-розвідники та супутники, працює 24/7 в інтересах України та українського режиму. Все це створює надзвичайно специфічні умови, які для нас є ворожими і з якими ми повинні рахуватися", – сказав пєсков журналістам.

Нагадаємо, що росія та США призупинили інспекції під час пандемії Covid-19 у 2020 році та планували їх відновити минулого року. Однак у листопаді 2022-го росія раптово вийшла з переговорів у Каїрі щодо поновлення і досі не демонструє бажання до проведення цих перемовин.

анатолій антонов, посол росії у США, пізно у вівторок заявив, що інспекції будуть "невиправданими, несвоєчасними та недоречними", поки Захід "веде гібридну війну проти росії".

Нагадаємо, МАГАТЕ звинуватило Іран у порушенні виробництва на ядерному об'єкті.

СШАРФядерний договор

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