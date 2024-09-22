рф затвердила перелік з 47 країн, які суперечать "російським духовним і моральним" цінностям – ISW

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають "деструктивні установки".

російські посадовці визначили 47 країн, які мають протилежні та небезпечні моральні позиції щодо росії. Вони наголосили на тому, що Кремль відроджує тактику та ментальність радянської епохи, яка визначає чіткий ідеологічний поділ у світі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають "деструктивні установки", які суперечать "російським духовним і моральним" цінностям. Це сталося після нещодавнього президентського указу, який полегшує імміграцію до росії для осіб, що відкидають "деструктивні неоліберальні цінності" у своїх рідних країнах.

Аналітики зазначають, що до списку входять західні та інші союзні країни, які здебільшого підтримують Україну. Список не включає Словаччину, Угорщину, Туреччину, Молдову та Грузію.