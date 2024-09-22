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рф затвердила перелік з 47 країн, які суперечать "російським духовним і моральним" цінностям – ISW

22 вересня 2024, 11:49
рф затвердила перелік з 47 країн, які суперечать
Фото: Reuters
Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають "деструктивні установки".

російські посадовці визначили 47 країн, які мають протилежні та небезпечні моральні позиції щодо росії. Вони наголосили на тому, що Кремль відроджує тактику та ментальність радянської епохи, яка визначає чіткий ідеологічний поділ у світі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 вересня прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін затвердив перелік з 47 країн, що мають "деструктивні установки", які суперечать "російським духовним і моральним" цінностям. Це сталося після нещодавнього президентського указу, який полегшує імміграцію до росії для осіб, що відкидають "деструктивні неоліберальні цінності" у своїх рідних країнах.
 
Аналітики зазначають, що до списку входять західні та інші союзні країни, які здебільшого підтримують Україну. Список не включає Словаччину, Угорщину, Туреччину, Молдову та Грузію.
 
"Цей крок підкреслює тенденцію, за якою російські посадовці звинувачують Захід і США у створенні ідеологічних поділів, нібито спрямованих на ізоляцію росії. Водночас самі активно вдаються до подібної поведінки часів Холодної війни, просуваючи ідеологічні табори та поділи у світі", – йдеться у повідомленні.
 
Нещодавно росія активізувала зусилля щодо створення євразійських форумів і механізмів безпеки. Наприклад, "євразійська архітектура безпеки" має на меті виключити Захід і посилити поділи на основі цих передбачуваних ідеологічних ліній. Інститут вивчення війни також спостерігав, що кремль останнім часом посилив зусилля зі встановлення державної ідеології, заснованої на розпливчастих "традиційних цінностях", при цьому обходячи російську Конституцію, яка, зокрема, забороняє такі спроби.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

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