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рф збільшила кількість кораблів з "Калібрами" в Чорному морі, - ВМС

24 грудня 2022, 17:31
рф збільшила кількість кораблів з
Фото: РБК-Україна
Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатних нести крилаті ракети "Калібр". Їх загальний залп складає 20 ракет.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.
 
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп - 20 ракет", - йдеться в повідомленні.
 
Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;
 
Разом з тим в Середземному морі - зафіксовано 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп - 72 ракети;
 
"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
 
 - до Азовського моря - 30 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор;
 - до Чорного моря - 25 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - повідомили у ВМС.
 
Зазначимо, як припускають військові, росіяни знову виводять в Чорне море "Калібри", що може сигналізувати як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців.
 
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський попередив, що російські війська можуть вдатися до нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.
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