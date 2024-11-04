Rheinmetall відкриває другий завод в Україні на тлі нарощування виробництва для оборони

Перший завод відкрили лише нещодавно.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall добудовує другий завод в Україні.

Про це повідомляє генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Рютте зазначив, що німецька оборонна промисловість має вирішальне значення для безпеки Європи та оборони України.

Зокрема, у Баварії американські та європейські компанії спільно з НАТО виробляють 1000 зенітних ракет для ППО Patriot на новому заводі.

"Німецька збройова компанія Rheinmetall щойно відкрила перший завод в Україні, а другий завод скоро буде побудований. А з 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів", - додав Рютте.

За його словами, країни НАТО мають нарощувати темпи виробництва, щоб забезпечити безпеку для мільярда громадян.

"Тому ми посилюємо підтримку України і вже співпрацюємо з Європейським союзом та іншими партнерами-однодумцями по всьому світу", - заявив генсек.