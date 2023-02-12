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ПОЛІТИКА

Резніков провів переговори з главою Пентагону

12 лютого 2023, 13:10
Резніков провів переговори з главою Пентагону
джерело twitter.com/oleksiireznikov
Зокрема, мова йшла про наступний "Рамштайн".

Очільник Міноборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, яка стосувалася пріоритетів на наступному засіданні "Рамштайн". 

У Пентагоні повідомили деталі розмови двох міністрів.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ поговорив телефоном з міністром оборони України Олексієм Резніковим щодо пріоритетів контактної групи з питань оборони України (UDCG) наступного тижня в Брюсселі, включаючи протиповітряну оборону та артилерію", – зазначив речник Пентагона Пет Райдер. 

Він додав, що міністри оборони також обговорили важливість якнайшвидшого надання можливостей, обіцяних на UDCG минулого місяця, на поле бою. Крім того, Резніков оприлюднив динаміку на місцях в Україні.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – додали в Пентагоні.

Раніше генерал США Патрік Райдер під час брифінгу в Пентагоні заявив, що під час наступної зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого, детально обговорять реальні потреби України в озброєннінапередодні річниці початку повномасштабного вторгнення рф. 

Раніше повідомлялось, що Пентагон планує відновити надсекретні програми в Україні.

війнаПентагонрозмоваРєзніков

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