Голова суду заявила, що рішення суду не звільнить усіх підозрюваних у держзраді й тероризмі

Визнання Конституційний Судом неконституційною частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу не призведе до масового звільнення підозрюваних у держзраді, тероризмі та перешкоджанні ЗСУ

Вона додала, що Конституційний Суд скасував частину 5 статті 176, однак у цій статті КПК є ще чотири частини, які передбачають, що під час обрання запобіжного заходу суд має ухвалити вмотивоване рішення.

"Я не буду давати оцінку висловлюванням генпрокурора, але, напевно, він неуважно читав рішення Конституційного Суду", – сказала вона, коментуючи висловлювання генерального прокурора Юрія Луценка, повідомляє "УП".

"Це рішення не дає підстави, щоб усіх людей, які перебувають під вартою, зараз випустили", – запевнила Шаптала.

"Суд має вказати, що це тяжкий злочин, що людина може сховатися від слідства і тиснути на свідків. У цьому випадку частина п’ята статті 176 є безальтернативною. В цій ситуацій прокурор підміняє суд. І суду не треба доводити, чи є там докази", – сказала голова КС.

За її словами, інші чотири частини статті 176 КПК залишаються чинними і тепер суд, перш ніж обрати запобіжний захід, має визначити, чи дійсно злочин мав місце, "тобто, має бути проведене дослідження, щоб зрозуміти, чи є склад злочину".

Нагадаємо, клопотання прокурора Вадима Левченка щодо заміни Муравицькому запобіжного заходу на тримання під вартою суд розгляне 18 червня. До 20 червня підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашній арештом.

Щодо іншого підозрюваного у державній раді, експерекладача Гройсмана Єжову продовжили арешт.

Додамо також, що Прокуратура завершила досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього голови Апеляційного суду Криму.

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