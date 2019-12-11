Рішення МС ООН у справі "Україна проти РФ" очікується не раніше ніж у 2022 р.

8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Заступник міністра закордонних справ назвала рішення МС ООН про визнання наявності власної юрисдикції розглядати справу "Україна проти РФ" унікальним, тому що Київ "здобув перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян, це поле міжнародного права, дипломатії".

Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти РФ" варто очікувати не раніше ніж 2022 року, прогнозує заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції, агент України у справі "Україна проти РФ" Олена Зеркаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо підраховувати відповідно до встановленої практики суду, то в грудні наступного року Росія має подати приблизно таку саму кількість документів до суду. Після цього суд має надати нам право на вивчення і реакцію на ці документи. Зазвичай це три-чотири місяці. Якщо буде така кількість, може бути до півроку. Після нашої реакції дадуть якийсь термін для реакції РФ на нашу реакцію, і вже після цього буде призначено слухання. Справді, рішення очікується не раніше ніж 2022 року, а можливо, й на початку 2023 року", - сказала вона під час брифінгу в Києві у вівторок.

При цьому Зеркаль наголосила, що в цьому питанні все залежить від того, що вважатиметься рішенням - "рішення по суті або рішення, яке визначатиме компенсацію".

Заступник міністра закордонних справ назвала рішення МС ООН про визнання наявності власної юрисдикції розглядати справу "Україна проти РФ" унікальним, тому що Київ "здобув перемогу з рахунком 5:0 на полі, яке завжди було полем росіян, це поле міжнародного права, дипломатії".

"Саме тому я вважаю, що для української дипломатії, юристів це велике досягнення", - додала Зеркаль.

Як повідомлялося, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Отже, суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

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