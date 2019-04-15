Рішення на користь Коломойського у справі про "ПриватБанк" загрожує співпраці з МВФ, - Порошенко
"Різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштам його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з МВФ. "Задній хід" викличе глибоку кризу у стосунках з МВФ. З відповідними ризиками для макроекономічної стабільності, для курсу і може потягнути за собою нову кризу", - заявив Порошенко під час зустрічі з представниками Українського та іноземного бізнесу 15 квітня, інформує Hromadske.
Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.
Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники "ПриватБанку," олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення "ПриватБанку" колишнім власникам наразі немає.
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